Леонид Заяц: Заключены договоры с Россией на 109 тыс. т комбикорма или примерно на $218 млн

"Белорусская национальная биотехнологическая корпорация выйдет на полную мощность по комбикормам и аминокислотам в сентябре", - об этом сообщил вице-премьер. Леонид Заяц отметил, что уже с начала июля в корпорации увеличивают объем производства этой продукции. А сдача в эксплуатацию некоторых объектов запланирована до конца года. Порядка 70 % от всего производства предприятие отправляет на внешние поставки, при этом полностью закрывая потребности внутреннего рынка. Экспорт идет в страны ближнего и дальнего зарубежья, тесно сотрудничают и с российскими партнерами.