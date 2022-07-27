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Леонид Заяц: Заключены договоры с Россией на 109 тыс. т комбикорма или примерно на $218 млн

"Белорусская национальная биотехнологическая корпорация выйдет на полную мощность по комбикормам и аминокислотам в сентябре", - об этом сообщил вице-премьер. Леонид Заяц отметил, что уже с начала июля в корпорации увеличивают объем производства этой продукции. А сдача в эксплуатацию некоторых объектов запланирована до конца года. Порядка 70 % от всего производства предприятие отправляет на внешние поставки, при этом полностью закрывая потребности внутреннего рынка. Экспорт идет в страны ближнего и дальнего зарубежья, тесно сотрудничают и с российскими партнерами.

Сейчас идет тесная работа с Россией по комбикормам. Заключены договоры на 109 тыс. т комбикорма или примерно на $218 млн. Сейчас ведутся переговоры о поставке комбикормов для свиней и птицы, чтобы обеспечить загрузку предприятий для покрытия потребностей на внешнем и внутреннем рынках.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

На БНБК планируется создание еще одной производственной мощности по выпуску витаминов В2 и В12. Реализацию этого крупного и важного для нашей страны проекта планируют начать уже в следующем году.

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