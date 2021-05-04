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Лес технологий будущего - ключевая тема белорусского павильона на "Экспо-2020"
Беларусь активно готовится к одному из масштабных событий - "Экспо-2020". Всемирная выставка стартует 1 октября в Дубае и продлится до 31 марта следующего года. Вопросы подготовки белорусского павильона обсудили на заседании оргкомитета. Павильон на 1400 квадратных метров с зонами бизнеса и инвестиций, спорта и туризма, сувенирный магазин и зона развлечений. На всемирной выставке наша страна акцент сделает на высокотехнологичной продукции. Помимо деловых мероприятий 22 октября планируется провести национальный день Беларуси.
И пока в Дубае ведется строительство белорусского павильона, в разных уголках страны специалисты готовятся представить свои проекты многомиллионной аудитории. Ведь такая площадка - хорошая возможность обретения новых рынков сбыта, стратегических партнеров и привлечения инвестиций.
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