В прошлом году лесхозы Беларуси нарастили экспорт пиломатериалов почти на 40%, было реализовано более 950 тыс. кубометров - цифры рекордные.Минлесхозу удалось переориентировать торговые потоки с западноевропейских рынков на другие - в 9 стран мира.

Сейчас в отрасли сотня производств, в том числе 88 цехов деревообработки и 12 мастерских участков. В системе сохранены цеха, где работают более 4,5 тыс. человек, которые проживают в основном в малых городах и сельской местности.