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Лесхозы Минской области расширяют географию экспорта
Кроме стран ЕС, заметно активизировался Китай, куда поставляют продукцию из сухой доски. С азиатским рынком через биржу работает и Любанский лесхоз. Здесь по итогам года планируют заготовить около 200 тысяч кубометров лесопродукции. Часть отходов деревопереработки в виде щепы уходит для потребностей ЖКХ. Остатки могут реализовать и для производства пеллет в соседнем Стародорожском районе. В целом для оптимизации лесозаготовки Любанский лесхоз закупил технику "Амкодор", также здесь модернизируют железнодорожную инфраструктуру.
Мы отгружаем продукцию на экспорт практически ежедневно, поэтому нам необходима собственная площадка. В этом году мы начинаем, это большие инвестиции. Проектирование будет с современными системами безопасности. Китай также является нашим торговым партнером, он нарастил свои потребности. И мы охотно реализуем туда продукцию.
В восстановлении леса активно заняты волонтеры во всех регионах Беларуси. Весной во время Недели леса по всей стране высажено более 33 млн деревьев.
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