Лесхозы Минской области расширяют географию экспорта

Мы отгружаем продукцию на экспорт практически ежедневно, поэтому нам необходима собственная площадка. В этом году мы начинаем, это большие инвестиции. Проектирование будет с современными системами безопасности. Китай также является нашим торговым партнером, он нарастил свои потребности. И мы охотно реализуем туда продукцию.

Сергей Шуляковский, директор Любанского лесхоза