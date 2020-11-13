Лесхозы Минской области расширяют рынки сбыта

Заготовка древесины - одна из важнейших отраслей производства Минской области. Среди лесных хозяйств центрального региона сегодня функционирует 19 деревообрабатывающих предприятий. В этом году ими переработан почти миллион кубических метров древесины. 260 тысяч из них пошли на щепу. Особое внимание - экологически чистой энергии. Так, при Копыльском лесхозе работает пеллетный завод. За сутки здесь изготавливают 50 тонн биотоплива. Наша древесина пользуется спросом и за границей. Например, в этом году в Китайскую Народную Республику лесхозы Минской области отгрузили ценной продукции почти на 2 миллиона долларов.