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Лесхозы устраняют последствия январской стихии

Лесхозы Беларуси завершают устранение последствий январского урагана, который оставил после себя бурелом на территории свыше 15 тысяч гектаров. Работы пришлось ускорить, пока замерзшая земля, особенно в болотистых местах, позволяет въехать технике в леса. Ход поручения Президента сегодня инспектировал вице-премьер Юрий Назаров совместно с Комитетом госконтроля и специалистами Минлесхоза, побывав на участках в Круглянском и Белыничском районах.

Количество сил и средств достаточно. Они сейчас маневрируют. Т. е. - на ту же Могилевщину, генеральный директор докладывал, прибудет еще порядка 9 комплексов вот таких заготовительных. Я думаю, что плюс 15-16 суток - мы закончим разработку.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси

В Гродненской и Брестской областях лесхозы уже завершили разработку территорий. Особое требование к безопасности во время работ в лесах, где еще продолжают устранять последствия стихии.


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