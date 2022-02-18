Лесхозы устраняют последствия январской стихии

Количество сил и средств достаточно. Они сейчас маневрируют. Т. е. - на ту же Могилевщину, генеральный директор докладывал, прибудет еще порядка 9 комплексов вот таких заготовительных. Я думаю, что плюс 15-16 суток - мы закончим разработку.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси