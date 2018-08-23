Лесники Минской области борются с жуками-короедами

Лесники Минской области продолжают бороться с жуками-короедами, которые наносят значительный вред хвойным насаждениям. В этом году под пилу пошли поврежденные деревья на общей площади примерно в 30 тысяч гектаров. Единственное эффективное средство борьбы с короедом как в нашей стране, так и за границей - высекание поврежденных участков леса и выжигание срубленных остатков.