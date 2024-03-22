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Лесопереработка, машиностроение и АПК - Беларусь и Узбекистан заинтересованы в расширении сотрудничества
Беларусь и Узбекистан заинтересованы в расширении торгово-экономических, гуманитарных и культурных связей с акцентом на дружбу между регионами двух стран. Об этом заявили в Миноблисполкоме, где состоялась встреча губернатора Минской области с послом Узбекистана. Среди главных сфер сотрудничества - лесопереработка, машиностроение, агропромышленный комплекс. Особый интерес в АПК к мясомолочной продукции. Мотив очевидный: население Узбекистана в последние годы растет.
Сегодня практически уже больше 36 млн население в Узбекистане. И каждый год население на миллион увеличивается. Как раз была такая тема, чтобы мы могли привлечь предприятия из Минской области совместно работать по важным направлениям. Это, в частности, детское питание. У нас тоже, как и в Беларуси, уделяется большое внимание этому направлению.
По итогам прошлого года экспорт сельхозпродукции и сырья из Минской области в Узбекистан превысил 12 млн долларов. Среди важных импортных позиций из этой среднеазиатской страны хлопковая пряжа и одежда.
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