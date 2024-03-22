Лесопереработка, машиностроение и АПК - Беларусь и Узбекистан заинтересованы в расширении сотрудничества

Сегодня практически уже больше 36 млн население в Узбекистане. И каждый год население на миллион увеличивается. Как раз была такая тема, чтобы мы могли привлечь предприятия из Минской области совместно работать по важным направлениям. Это, в частности, детское питание. У нас тоже, как и в Беларуси, уделяется большое внимание этому направлению.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси