Лесовосстановление в Беларуси проходит низкими темпами, почему списывается больше, чем высаживается - разберем в проекте "На контроле Президента"

По информации министра лесного хозяйства, с 2021-го по 2023-й в Беларуси лесовосстановление было проведено более чем на 127 тыс. гектаров. Дополнение лесных культур прошло на 193 тыс. гектаров. А уход за саженцами состоялся почти на 400 тыс. гектаров.



Иными словами получается, что на каждую местность работники лесхозов выезжали по несколько раз. Но как отмечают в госконтроле, несмотря на это, лесовосстановление в стране проходит низкими темпами. Порой деревьев списывается больше, чем высаживается.



Восстановление лесов стало очередной темой проекта "На контроле Президента".