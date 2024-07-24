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Лесовосстановление в Беларуси проходит низкими темпами, почему списывается больше, чем высаживается - разберем в проекте "На контроле Президента"

По информации министра лесного хозяйства, с 2021-го по 2023-й в Беларуси лесовосстановление было проведено более чем на 127 тыс. гектаров. Дополнение лесных культур прошло на 193 тыс. гектаров. А уход за саженцами состоялся почти на 400 тыс. гектаров.

Иными словами получается, что на каждую местность работники лесхозов выезжали по несколько раз. Но как отмечают в госконтроле, несмотря на это, лесовосстановление в стране проходит низкими темпами. Порой деревьев списывается больше, чем высаживается.

Восстановление лесов стало очередной темой проекта "На контроле Президента".

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