Лесозаготовительная техника, детское питание. Беларусь и Карелия обсудили перспективы сотрудничества

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Беларусь реализует союзные проекты по импортозамещению. С Карелией - это производство лесозаготовительной техники и двигателей для БЕЛАЗа. Товарооборот с российским регионом достиг 100 млн долларов. Дальнейшие перспективы для развития посол Беларуси в России обсудил с главой Карелии.
К слову, в Петрозаводске работает завод "Амкодор-Онега" - совместный белорусско-российский проект по производству лесозаготовительной техники. Постепенно мощность планируют нарастить до 500 машин в год. Проект позволит полностью заменить импорт.
Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия (Россия):
"В перспективе мы надеемся, что компания "Амкодор-Онега" станет главным поставщиком лесозаготовительной техники и в России, и на внешний рынок. У нас серьезные контакты в области камнеобработки и добычи природного камня. Это вопросы, связанные с участием белорусских предприятий в поставке техники на наши горнодобывающие предприятия, те же БЕЛАЗы, и, конечно, это гуманитарные связи. У нас белорусы третье по численности население по национальному составу в Карелии. Нам важно налаживание прямого авиасообщения, об этом просят жители, которые имеют связи со своей исторической родиной".
Глава Карелии предложил совместно с Беларусью реализовывать и необычные проекты. Это касается полезных водорослей, растущих в Белом море, для производства детского питания, а также выращивания карельской березы. В свою очередь белорусская сторона предлагает опыт в строительстве школ, детских садов, стадионов и социального жилья.