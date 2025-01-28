Лесозаготовительная техника, детское питание. Беларусь и Карелия обсудили перспективы сотрудничества

"В перспективе мы надеемся, что компания "Амкодор-Онега" станет главным поставщиком лесозаготовительной техники и в России, и на внешний рынок. У нас серьезные контакты в области камнеобработки и добычи природного камня. Это вопросы, связанные с участием белорусских предприятий в поставке техники на наши горнодобывающие предприятия, те же БЕЛАЗы, и, конечно, это гуманитарные связи. У нас белорусы третье по численности население по национальному составу в Карелии. Нам важно налаживание прямого авиасообщения, об этом просят жители, которые имеют связи со своей исторической родиной".