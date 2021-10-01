Летающий транспорт появится в Сеуле к 2025 году

Аэротакси появятся в Сеуле к 2025 году. Предусмотрена поэтапная реализация, в три фазы. В ходе первой фазы будет требоваться личное присутствие пилота в такси. В период развития пилот сможет управлять аэротакси удаленно, а на третьем этапе транспорт станет полностью автономным. Воздушные такси будут летать по специально выделенным коридорам на высоте от 300 до 600 м. В качестве остановок и пересадочных центров будут использоваться пункты вертикальной посадки.