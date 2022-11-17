Летом 2023 года турецкие отели поднимут цены на 50 %

Отдых в Турции станет дороже. Представители гостиничного бизнеса страны предупредили о повышении цен в отелях следующим летом. В среднем за номера придется отдать на 30-50 % больше. Как сообщили представители сферы, прайс пришлось поднять из-за высокого спроса и инфляции (в этом году цены на некоторые продукты в государстве выросли в пять раз). Сэкономить туристы смогут, забронировав отель заранее. В текущем году в Турции наблюдался ажиотажный спрос. Летом загрузка отелей превышала 90 %.