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Льготное налогообложение, удобная логистика, недорогие интеллектуальные ресурсы, комфортная инвестиционная среда: чем "Великий камень" привлекает компании
Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство - то, что сегодня объединяет Беларусь и Китай. На первом плане двустороннего сотрудничества - перспективные инициативы и проекты, которые позволят не только нарастить товарооборот, но и обрести новых партнеров.
Далеко ходить не надо: в 25 км от Минска находится Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Ставка сыграла не только для Минска и Пекина в частности, но и в целом для глобальной инициативы "Один пояс - один путь".
Что привлекает компании в индустриальном парке, рассказал гендиректор китайской корпорации инжиниринга Camcе Ли Хайсинь.
Китайские компании выбирают Беларусь для инвестиций, главным образом исходя из следующих соображений. Во-первых, лидеры Китая и Беларуси придают этому большое значение, а правительства двух стран оказывают значительную поддержку. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - это проект, который лично поддерживают и продвигают Генеральный секретарь партии Си Цзиньпин и Президент Александр Лукашенко.
По словам гендиректора китайской корпорации, в марте этого года Си Цзиньпин и находившийся с визитом в КНР Александр Лукашенко подписали совместное заявление Беларуси и Китая о дальнейшем развитии отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху. Главы государств подчеркнули, что "стороны будут совместными усилиями способствовать качественному развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и превратят его в проект международного сотрудничества, а также в город - спутник Минска".
Как отметил интервьюируемый, благодаря поддержке и руководству со стороны правительства были значительно снижены инвестиционные риски предприятий, что позволило превратить Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в популярный проект для инвестиций китайских предприятий в евразийском регионе.
Во-вторых, преференциальная политика. Указы Президента Беларуси в наивысшей законодательной форме предоставили парку ряд льготных условий. Среди прочего это система льготного налогообложения, свободные денежно-валютные операции, удобный транспорт и логистика, высококачественные и недорогие интеллектуальные ресурсы.
"В-третьих, в парке создана комфортная инвестиционная среда, - сказал Ли Хайсинь. - Важнейшее преимущество заключается в том, что в "Великом камне" удобно вести деятельность. Все это благодаря тому, что в соответствии с принципами единства и эффективности администрация парка интегрирует правительственные функции в единую модель, а также создала механизм работы "Одна станция".
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