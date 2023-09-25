Льготное налогообложение, удобная логистика, недорогие интеллектуальные ресурсы, комфортная инвестиционная среда: чем "Великий камень" привлекает компании

Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство - то, что сегодня объединяет Беларусь и Китай. На первом плане двустороннего сотрудничества - перспективные инициативы и проекты, которые позволят не только нарастить товарооборот, но и обрести новых партнеров.

Далеко ходить не надо: в 25 км от Минска находится Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Ставка сыграла не только для Минска и Пекина в частности, но и в целом для глобальной инициативы "Один пояс - один путь".

Что привлекает компании в индустриальном парке, рассказал гендиректор китайской корпорации инжиниринга Camcе Ли Хайсинь.

Китайские компании выбирают Беларусь для инвестиций, главным образом исходя из следующих соображений. Во-первых, лидеры Китая и Беларуси придают этому большое значение, а правительства двух стран оказывают значительную поддержку. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - это проект, который лично поддерживают и продвигают Генеральный секретарь партии Си Цзиньпин и Президент Александр Лукашенко. Ли Хайсинь

По словам гендиректора китайской корпорации, в марте этого года Си Цзиньпин и находившийся с визитом в КНР Александр Лукашенко подписали совместное заявление Беларуси и Китая о дальнейшем развитии отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху. Главы государств подчеркнули, что "стороны будут совместными усилиями способствовать качественному развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и превратят его в проект международного сотрудничества, а также в город - спутник Минска".

Как отметил интервьюируемый, благодаря поддержке и руководству со стороны правительства были значительно снижены инвестиционные риски предприятий, что позволило превратить Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в популярный проект для инвестиций китайских предприятий в евразийском регионе.

Во-вторых, преференциальная политика. Указы Президента Беларуси в наивысшей законодательной форме предоставили парку ряд льготных условий. Среди прочего это система льготного налогообложения, свободные денежно-валютные операции, удобный транспорт и логистика, высококачественные и недорогие интеллектуальные ресурсы. Ли Хайсинь