Лидером на мировом рынке умных часов остается Apple

Мировой рынок умных часов подскочил более чем на треть. Речь о первом квартале года. Лидером на этом игровом поле остается Apple, причем за год позиции яблочного производителя только укрепились. 33,5 % - доля Apple на рынке умных часов сегодня, плюс 3 % за год. Увеличению доли поспособствовали сильные продажи новой модели Apple Watch 6 c функцией измерения кислорода в крови. За лидером рынка следует Huawei, его доля 8,5 %, и Samsung тоже вошел в топ-3 продавцов умных часов с долей в 8 %.