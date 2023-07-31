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Лидеров жатвы поздравляли в Дзержинском районе
Лидеров жатвы отмечают в сельхозорганизациях области. Свои передовики есть и в Дзержинском районе. Поздравления - от руководства исполкома, профсоюза, а также общественных организаций. Первую тысячу тонн зерна намолотил экипаж Олега Дековского и Николая Лебедева из "Фалько-Агро" - это сельхозфилиал агрокомбината "Дзержинский". Награждали хлеборобов на гороховом поле. Это бобовая культура - важная для животноводства: она способствует увеличению надоев молока. Под горох в "Фалько-Агро" отвели уже 400 гектаров площадей.
"Насколько мы дружные, вы даже не поверите! У нас слажено все отлично, в этом все и заключается. И не последняя тысяча, я думаю, штуки 4 будет точно", - рассказывают механизаторы Олег Дековский и Николай Лебедев.
Хороший урожай - более 60 центнеров с гектара мы получаем. Горох дает белок. Хороший, который легко усваивается, по составу он близок к сое. Но обладает колоссальной энергией. По энергетике горох обгоняет даже кукурузу. Зная это, мы применяем его в работе.
Сам Дзержинский район за последние годы в тройке лидеров Минской области по урожайности и валовому сбору зерновых. Здесь девять молодежных экипажей комбайнеров, которые участвуют в отдельном соревновании на жатве.
Для наших аграриев Дзержинского района созданы все условия социально-бытовые. Обеспеченность питанием высококалорийным, двухразовым. Если в прошлом году у нас было одно первое место среди молодежных экипажей, то в этом году решили установить первое, второе и третье место среди молодежных экипажей отдельно.
Одновременно с жатвой сельхозорганизации Минской области прессуют на полях солому и готовятся к севу озимых. Первые культуры начнут высевать с 5 августа.
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