Лидская молочка завоевывает Африку и Азию - Турчин обсудил новые экспортные горизонты

Развитие молочной отрасли обсудили в Лиде при участии Александра Турчина. Среди приоритетных задач - расширение ассортимента и увеличение экспортных мощностей

Наши китайские партнеры (и не только они) заинтересованы в белорусских продуктах питания. Вопрос продовольственной безопасности набирает все большую актуальность. И здесь наша страна уверенно заняла свою нишу на мировом рынке.

Внешние поставки продовольствия в прошлом году достигли рекордной отметки в 10 млрд долларов. Среди приоритетных задач расширение ассортимента и увеличение экспортных мощностей. Премьер-министр Александр Турчин 10 июня побывал на Лидском молочно-консервном комбинате. На примере предприятия обсуждали развитие всей молочной отрасли.

Александр Турчин в Лиде news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ae38f2b-1b70-455e-a98e-807bfb10096f/conversions/8a24d64a-f3e8-4ed3-86d3-5764f010dc3c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ae38f2b-1b70-455e-a98e-807bfb10096f/conversions/8a24d64a-f3e8-4ed3-86d3-5764f010dc3c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ae38f2b-1b70-455e-a98e-807bfb10096f/conversions/8a24d64a-f3e8-4ed3-86d3-5764f010dc3c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ae38f2b-1b70-455e-a98e-807bfb10096f/conversions/8a24d64a-f3e8-4ed3-86d3-5764f010dc3c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лидский молочно-консервный комбинат - предприятие стратегическое не только для самого города (он, кстати, является 100-тысячником), но и в принципе для области.

Судите сами, есть филиалы в Ашмянах, Сморгоне и Новогрудке, производственные участки в Любче и Кареличах, а сырьевая зона и вовсе включает под десяток районов. То есть за стабильной работой флагмана в принципе стоит устойчивое развитие всего региона

Расширение ассортимента и увеличение экспортных мощностей

Беларусь полностью обеспечивает себя молоком. Более того, мы производим втрое больше, чем потребляем сами. Остальное отправляем на экспорт и хорошо зарабатываем. Именно поэтому молочная отрасль - настоящий драйвер развития регионов. Такие предприятия работают в каждом уголке страны. Главный критерий - эффективность. Завод в Лиде прибыльный, загружен полностью.

Александр Воробей, главный инженер Лидского молочно-консервного комбината news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b1df09-1ff0-40d2-b8fb-e3bfe9cd1607/conversions/14863f2e-128f-4edb-bf5d-1d18c908128a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b1df09-1ff0-40d2-b8fb-e3bfe9cd1607/conversions/14863f2e-128f-4edb-bf5d-1d18c908128a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b1df09-1ff0-40d2-b8fb-e3bfe9cd1607/conversions/14863f2e-128f-4edb-bf5d-1d18c908128a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92b1df09-1ff0-40d2-b8fb-e3bfe9cd1607/conversions/14863f2e-128f-4edb-bf5d-1d18c908128a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Воробей, главный инженер Лидского молочно-консервного комбината:

"Лидский молочно-консервный комбинат загружен на 100 % по мощности. Объемы перерабатываемого молока составляют в сутки 1750 тонн".

Главный инженер отметил, что идет глубокая модернизация всего производства как Лидского молочно-консервного комбината, так и филиалов в рамках запланированной модернизации по молочной промышленности до 2030 года. "Объем переработки молока увеличится примерно до 50 %", - прогнозирует Александр Воробей.

Инвестпроекты по импортозамещению

Продуктовая линейка комбината закрывает все ниши рынка - от масла до сыров. Многие позиции запущены в рамках импортозамещения. Но процесс только набирает обороты. Во время поездки премьера говорили о перспективных инвестпроектах, их насчитали 14. Например, в Сморгони поставят новую линию мороженого, в Любче будут выпускать сыры с плесенью, но главный рывок совершат на головной площадке в Лиде. Здесь наладят производство сухого концентрата молочного белка.

Ирина Филиппова, и. о. гендиректора Лидского молочно-консервного комбината news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a47f8e0-c8e2-4ab5-898b-42db00be7b37/conversions/8157f7e1-a815-4945-a065-9d86095d2d72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a47f8e0-c8e2-4ab5-898b-42db00be7b37/conversions/8157f7e1-a815-4945-a065-9d86095d2d72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a47f8e0-c8e2-4ab5-898b-42db00be7b37/conversions/8157f7e1-a815-4945-a065-9d86095d2d72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a47f8e0-c8e2-4ab5-898b-42db00be7b37/conversions/8157f7e1-a815-4945-a065-9d86095d2d72-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Филиппова, и. о. гендиректора Лидского молочно-консервного комбината:

"Запуск этого проекта запланирован в 2028 году, отметила и. о. гендиректора Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова. "Это позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, молочная промышленность, кондитерская промышленность: производство мороженого и так далее. Мы будем первые в стране. Это очень важный проект, очень востребован. И как параллельный проект с КМБ (концентратом молочного белка) - это производство обезвоженного молочного жира (ОМЖ). Потому что при производстве концентрата молочного белка будет получаться много сливок, их необходимо превращать в топленое масло".

Площадка уже подготовлена, оборудование закуплено. Нормативный срок строительства почти два года. Но, конечно, важно ускоряться. Ситуация на внешних рынках постоянно меняется, и важно успеть занять свое место под солнцем. Продавать не только в Россию, но и в Африку, Азию и Латинскую Америку.

Ирина Филиппова, и. о. гендиректора Лидского молочно-консервного комбината:

"Уже в этом году мы запускаем линию на головной площадке розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Это IV квартал текущего периода. Безусловно, с требованием времени для поставки в страны дальней дуги - это фасовка сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота. Это позволит нам сохранить органолептические показатели сухого цельного молока. Это основные инвестпроекты головной площадки".

Эффективная экспортная стратегия