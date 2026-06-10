3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Лидская молочка завоевывает Африку и Азию - Турчин обсудил новые экспортные горизонты
Развитие молочной отрасли обсудили в Лиде при участии Александра Турчина. Среди приоритетных задач - расширение ассортимента и увеличение экспортных мощностей
Наши китайские партнеры (и не только они) заинтересованы в белорусских продуктах питания. Вопрос продовольственной безопасности набирает все большую актуальность. И здесь наша страна уверенно заняла свою нишу на мировом рынке.
Внешние поставки продовольствия в прошлом году достигли рекордной отметки в 10 млрд долларов. Среди приоритетных задач расширение ассортимента и увеличение экспортных мощностей. Премьер-министр Александр Турчин 10 июня побывал на Лидском молочно-консервном комбинате. На примере предприятия обсуждали развитие всей молочной отрасли.
Лидский молочно-консервный комбинат - предприятие стратегическое не только для самого города (он, кстати, является 100-тысячником), но и в принципе для области.
Судите сами, есть филиалы в Ашмянах, Сморгоне и Новогрудке, производственные участки в Любче и Кареличах, а сырьевая зона и вовсе включает под десяток районов. То есть за стабильной работой флагмана в принципе стоит устойчивое развитие всего региона
Расширение ассортимента и увеличение экспортных мощностей
Беларусь полностью обеспечивает себя молоком. Более того, мы производим втрое больше, чем потребляем сами. Остальное отправляем на экспорт и хорошо зарабатываем. Именно поэтому молочная отрасль - настоящий драйвер развития регионов. Такие предприятия работают в каждом уголке страны. Главный критерий - эффективность. Завод в Лиде прибыльный, загружен полностью.
Александр Воробей, главный инженер Лидского молочно-консервного комбината:
"Лидский молочно-консервный комбинат загружен на 100 % по мощности. Объемы перерабатываемого молока составляют в сутки 1750 тонн".
Главный инженер отметил, что идет глубокая модернизация всего производства как Лидского молочно-консервного комбината, так и филиалов в рамках запланированной модернизации по молочной промышленности до 2030 года. "Объем переработки молока увеличится примерно до 50 %", - прогнозирует Александр Воробей.
Инвестпроекты по импортозамещению
Продуктовая линейка комбината закрывает все ниши рынка - от масла до сыров. Многие позиции запущены в рамках импортозамещения. Но процесс только набирает обороты. Во время поездки премьера говорили о перспективных инвестпроектах, их насчитали 14. Например, в Сморгони поставят новую линию мороженого, в Любче будут выпускать сыры с плесенью, но главный рывок совершат на головной площадке в Лиде. Здесь наладят производство сухого концентрата молочного белка.
Ирина Филиппова, и. о. гендиректора Лидского молочно-консервного комбината:
"Запуск этого проекта запланирован в 2028 году, отметила и. о. гендиректора Лидского молочно-консервного комбината Ирина Филиппова. "Это позволит нам увеличить объем перерабатываемого молока до 250 тонн в сутки. Функциональная значимость этого продукта очень широкая. Это лечебно-профилактическое питание, молочная промышленность, кондитерская промышленность: производство мороженого и так далее. Мы будем первые в стране. Это очень важный проект, очень востребован. И как параллельный проект с КМБ (концентратом молочного белка) - это производство обезвоженного молочного жира (ОМЖ). Потому что при производстве концентрата молочного белка будет получаться много сливок, их необходимо превращать в топленое масло".
Площадка уже подготовлена, оборудование закуплено. Нормативный срок строительства почти два года. Но, конечно, важно ускоряться. Ситуация на внешних рынках постоянно меняется, и важно успеть занять свое место под солнцем. Продавать не только в Россию, но и в Африку, Азию и Латинскую Америку.
Ирина Филиппова, и. о. гендиректора Лидского молочно-консервного комбината:
"Уже в этом году мы запускаем линию на головной площадке розлива молока питьевого и питьевых йогуртов в бутылку. Это IV квартал текущего периода. Безусловно, с требованием времени для поставки в страны дальней дуги - это фасовка сухих молочных продуктов в среде инертного газа, в данном случае азота. Это позволит нам сохранить органолептические показатели сухого цельного молока. Это основные инвестпроекты головной площадки".
Эффективная экспортная стратегия
На примере Лидского комбината также говорили об экспортной стратегии всей молочной отрасли. Как покорить дальнюю дугу, чтобы поставлять так далеко было все равно эффективно? И нужно ли вырабатывать новые механизмы? При этом важно не забывать и о рынке внутреннем. Прилавки насыщены, но производители продолжат бороться за своего потребителя и удивлять вкусными новинками.