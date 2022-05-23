Лидское ОАО "Лакокраска" составит достойную конкуренцию импортной продукции

Белорусские предприятия готовы своими силами закрыть самые чувствительные товарные позиции. Достойную конкуренцию импортной продукции составляет лидское ОАО "Лакокраска". Завод активно включился в программу импортозамещения. Ряд инновационных товарных позиций уже практически готов к производству в промышленном масштабе. Программа, разработанная совместно с ведомствами и Академией наук, рассчитана до 2025 года. К этому времени, планируется, лидское предприятие закроет порядка 65 % важных для промышленности импортных позиций по своему профилю.