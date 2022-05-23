3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
ОбществоЭкономикаПрезидентПолитикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лидское ОАО "Лакокраска" составит достойную конкуренцию импортной продукции
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2d9ca5e3-916e-4895-951d-2a55a72c39f2/conversions/2d8cbc5f-2b72-45eb-9c3a-04918ae63348-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2d9ca5e3-916e-4895-951d-2a55a72c39f2/conversions/2d8cbc5f-2b72-45eb-9c3a-04918ae63348-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2d9ca5e3-916e-4895-951d-2a55a72c39f2/conversions/2d8cbc5f-2b72-45eb-9c3a-04918ae63348-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2d9ca5e3-916e-4895-951d-2a55a72c39f2/conversions/2d8cbc5f-2b72-45eb-9c3a-04918ae63348-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by
2d8cbc5f-2b72-45eb-9c3a-04918ae633482024-09-16T12:13:41.000000Z00
Белорусские предприятия готовы своими силами закрыть самые чувствительные товарные позиции. Достойную конкуренцию импортной продукции составляет лидское ОАО "Лакокраска". Завод активно включился в программу импортозамещения. Ряд инновационных товарных позиций уже практически готов к производству в промышленном масштабе. Программа, разработанная совместно с ведомствами и Академией наук, рассчитана до 2025 года. К этому времени, планируется, лидское предприятие закроет порядка 65 % важных для промышленности импортных позиций по своему профилю.
В целом по итогам года отечественные производители могут выпустить новой продукции на 25 миллиардов долларов. На эту задачу работать будут предприятия разных сфер.