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Лидское ОАО "Лакокраска" составит достойную конкуренцию импортной продукции

Белорусские предприятия готовы своими силами закрыть самые чувствительные товарные позиции. Достойную конкуренцию импортной продукции составляет лидское ОАО "Лакокраска". Завод активно включился в программу импортозамещения. Ряд инновационных товарных позиций уже практически готов к производству в промышленном масштабе. Программа, разработанная совместно с ведомствами и Академией наук, рассчитана до 2025 года. К этому времени, планируется, лидское предприятие закроет порядка 65 % важных для промышленности импортных позиций по своему профилю.

В целом по итогам года отечественные производители могут выпустить новой продукции на 25 миллиардов долларов. На эту задачу работать будут предприятия разных сфер.