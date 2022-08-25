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Лимит объема эмиссии облигаций Банка развития в 2022 году увеличен до 5 млрд рублей
В 2022 году лимит объема эмиссии облигаций Банка развития увеличен до 5 миллиардов рублей. Первоначально на эти цели было выделено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. В числе основных задач Банка развития финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестпроектов при реализации госпрограмм и мероприятий. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественному экспорту, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.
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