Лимит объема эмиссии облигаций Банка развития в 2022 году увеличен до 5 млрд рублей

В 2022 году лимит объема эмиссии облигаций Банка развития увеличен до 5 миллиардов рублей. Первоначально на эти цели было выделено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. В числе основных задач Банка развития финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестпроектов при реализации госпрограмм и мероприятий. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественному экспорту, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.