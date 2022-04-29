Линейку новых мясо-молочных продуктов разработали белорусские ученые

Белорусские ученые разработали линейку принципиально новых мясо-молочных продуктов. Благодаря им планируют расширить экспорт. Помимо России одним из наиболее перспективных рынков являются страны Азии.Беларусь готова поставлять партнерам продукцию с учетом гастрономических предпочтений их национальной кухни. Так, в стране начнут производить колбасу для веганов. Изменится и линейка молочной продукции. Например, в продажу поступят мороженое и йогурты с заменителями сахара.