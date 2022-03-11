3.70 BYN
Линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС работает в штатном режиме
Энергоснабжение Чернобыльской АЭС должно происходить бесперебойно. Такую задачу накануне поставил глава государства на совещании с силовым блоком. Поручение было выполнено. Электричеством объект снабжает подстанция "Мозырь" на 330 киловольт - одна из системообразующих в регионе. Линия Мозырь - ЧАЭС появилась еще в Советском Союзе и с тех пор в рабочем состоянии.
На всем периоде эксплуатации мы ее постоянно поддерживаем в технически исправном состоянии. В частности, производились работы по расширению просеки, замены изоляторов, замены опоры, грозотроса, проводилось обслуживание первичного оборудования на подстанции "Мозырь 330".
Протяженность линии на территории Беларуси - 80 километров. Перед подключением мозырские энергетики проверили участок до самой границы. На все необходимые работы ушло около суток.