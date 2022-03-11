Линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС работает в штатном режиме

Энергоснабжение Чернобыльской АЭС должно происходить бесперебойно. Такую задачу накануне поставил глава государства на совещании с силовым блоком. Поручение было выполнено. Электричеством объект снабжает подстанция "Мозырь" на 330 киловольт - одна из системообразующих в регионе. Линия Мозырь - ЧАЭС появилась еще в Советском Союзе и с тех пор в рабочем состоянии.

