Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Линия электропередачи Мозырь - Чернобыльская АЭС работает в штатном режиме

Энергоснабжение Чернобыльской АЭС должно происходить бесперебойно. Такую задачу накануне поставил глава государства на совещании с силовым блоком. Поручение было выполнено. Электричеством объект снабжает подстанция "Мозырь" на 330 киловольт - одна из системообразующих в регионе. Линия Мозырь - ЧАЭС появилась еще в Советском Союзе и с тех пор в рабочем состоянии.

На всем периоде эксплуатации мы ее постоянно поддерживаем в технически исправном состоянии. В частности, производились работы по расширению просеки, замены изоляторов, замены опоры, грозотроса, проводилось обслуживание первичного оборудования на подстанции "Мозырь 330".
Владимир Усенко, главный инженер филиала «Мозырские электрические сети» РУП "Гомельэнерго"

Протяженность линии на территории Беларуси - 80 километров. Перед подключением мозырские энергетики проверили участок до самой границы. На все необходимые работы ушло около суток.