Литовские железные дороги потеряли почти 40 % грузов из-за санкций

Литовские железные дороги за первые девять месяцев нынешнего года потеряли порядка 40 процентов грузовых перевозок из-за введенных санкций против Беларуси и России. Это почти 24 миллиона тонн продукции. По словам представителя организации, больше всего потери коснулись удобрений, почти в 4 раза меньше чем в прошлом году, а также каменного угля.