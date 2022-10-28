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Литовские железные дороги потеряли почти 40 % грузов из-за санкций
Литовские железные дороги за первые девять месяцев нынешнего года потеряли порядка 40 процентов грузовых перевозок из-за введенных санкций против Беларуси и России. Это почти 24 миллиона тонн продукции. По словам представителя организации, больше всего потери коснулись удобрений, почти в 4 раза меньше чем в прошлом году, а также каменного угля.
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