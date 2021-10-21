Литва активно покупает белорусское электричество, требуя от Киева отказаться от подобных поставок

Литва активно покупает белорусское электричество, при этом требуя от Киева отказа от подобных поставок. Депутат Верховной рады Украины Андрей Герус возмутился такой позицией Вильнюса, который маскировал закупки, получая энергию не напрямую, а через Латвию. При этом после 4 октября с началом работы первого блока Белорусской АЭС поставки резко возросли, а 19 октября достигли рекордного показателя в более чем 8 тысяч мегаватт в час. При этом от Эстонии и Латвии Вильнюс требовал категорического отказа от белорусского электричества.



Примечательно, что Украина с 1 ноября также приостановит мораторий на закупку энергии в нашей стране из-за дефицита энергоносителей и резкого удорожания генерации.