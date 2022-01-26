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Литва еще больше ощутит "бумеранг санкций"

Пример экономической деградации целой страны. Литовский режим что ни день несет новые колоссальные убытки. Все из-за - "бумерангов санкции". Они возвращаются с разных сторон.

Очередной прилетел от Беларуськалия. Компания будет требовать компенсацию от Литовских железных дорог за расторжение договора на перевозку удобрений.
Вильнюс уже получил соответствующее письмо, в котором излагается наша позиция, в частности, при нарушении Литвой условий ранее заключенного договора белорусская сторона оставит за собой право требовать компенсации понесенных при этом убытков. Беларуськалий может также потребовать выплаты компенсации прямым и косвенным партнерам во всех странах и пунктах назначения.

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