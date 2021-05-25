Литва лидирует по закупкам рапсового масла через БУТБ

Литва лидирует по закупкам рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщает пресс-служба учреждения. Рапсовое масло остается самой востребованной товарной позицией на экспортных биржевых торгах сельхозпродукцией. География продаж охватывает семь стран, три из которых пришли на биржевую площадку в текущем году. Это Китай, Россия и Польша. Что касается перестановок в тройке крупнейших рынков сбыта, то выход Литвы на первое место объясняется расширением круга литовских покупателей. Еще один положительный момент - рост физических объемов сделок, что свидетельствует о повышении доверия зарубежного бизнеса к белорусской бирже.