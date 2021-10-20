Литва рекордными темпами наращивает импорт белорусских товаров. Та самая Литва, которая лоббировала санкции против нас.Но, как обычно, что-то у них пошло не так. Вильнюс продолжает "под громогласный шумок" ставить рекорды. С начала года Литва импортировала белорусских товаров почти на сотни миллионов евро. В июне цифра была около 560, а к сентябрю достигла отметки 800. То есть на 50 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, среди импорта и наше электричество.