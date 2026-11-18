Первый заместитель председателя правления Банка развития Беларуси Владимир Друщиц и первый заместитель министра экономики Беларуси Иван Вежновец в ток-шоу "Экономическая среда" рассказали, как Банк развития выстраивает работу с бизнесом, который намерен масштабироваться.

Самая главная программа, которую предлагает Банк развития, предусматривает работу с партнерами, а именно с коммерческими банками, Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей, лизинговыми компаниями. "Условия финансирования позволяют развиваться предприятиям. Каждый год Банк развития предоставляет финансы в среднем для 1 тыс. проектов. Это немаленькая цифра, но мы стремимся к большему", - подчеркнул Владимир Друщиц.

Практически каждый район из 118 существующих в Республике Беларусь охвачен проектами, профинансированными специальной программой.

По словам первого заместителя председателя правления Банка развития Беларуси, среди инструментов финансовой помощи наиболее востребованы кредиты на старт бизнеса. Однако стоит различать понятия "финансирование текущей деятельности" и "финансирование стартапа". Многие ошибаются, когда рассматривают стартап и кредит для развития как спасательный круг. "Так быть не должно. Кредит должен быть частью бизнеса, когда уже имеется понимание, какое будет развитие и куда нужно вкладывать собственные средства. Кредит - это ускоритель", - обратил внимание Владимир Друщиц.

Владимир Друщиц

Он подчеркнул, что не надо замахиваться на громадные производительные параметры - в противном случае можно не выдержать темпа и прогореть в самом начале. Владимир Друщиц также посоветовал брать в кредит ровно столько, сколько просчитано для развития, что бы ни предлагали лизинговые компании и банки.

"Дополню слова о финансировании. В Беларуси есть два ключевых направления по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства. Во-первых, предлагается отдельное кредитование и поручительство в рамках государственной программы с участием бюджета. Во-вторых, существует финансирование в рамках ресурсов Банка развития, которые идут через банки-партнеры либо Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей", - отметил Иван Вежновец.

Главное фото: magnific.com