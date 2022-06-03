Логистические операторы не видят серьезных препятствий для экспорта белорусских товаров - такое мнение высказали участники семинара, который прошел на площадке БУТБ. Главной темой стали возможности поставок белорусских товаров в страны Азии в текущих логистических условиях. Китайская сторона заинтересована в максимальной загрузке поездов и готова рассмотреть любые предложения от белорусских экспортеров. Отмечается, что из-за большого спроса на контейнеры подавать заявки на перевозку нужно заблаговременно.