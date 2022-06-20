Логистика, кооперация и цифровизация экономики - Минск принимает межправсовет ЕАЭС

Не допустить снижения уровня жизни людей и придать интеграции новый качественный уровень.Минск принимает межправсовет ЕАЭС. Речь идет о новом качестве интеграции. Многие стремления уже скрепили документами. Сейчас время их исполнять. О сделанном говорили и на заседании "пятерки" в узком составе, и на двусторонних встречах. Логистика, кооперация и цифровизация экономики. В Минске сегодня с рабочим визитом и премьер Узбекистана. О главных темах на переговорах - Светлана Лукьянюк.

Торговля и кооперация, пожалуй, две главные темы для каждой страны евразийской "пятерки" и всех вместе. Об этом говорят на уровне профильных министерств, но и, конечно, правительств в целом. Сегодня как раз в Минске. Диалог премьеров стартовал вечером в узком составе. На него отвели два часа. Но часто общение глав правительств затягивается куда дольше запланированного времени.

Важно утвердить балансы поставок продовольствия в ЕАЭС

Вопросы топовые на сегодня и завтра интеграции. Здесь и маркировка, транспортные коридоры и общие проекты. На первый план выходит обеспечение продовольствием всего союза.





Нам надо решить ряд серьезных вопросов. Прежде всего, конечно, чтобы через внешние границы наших партнеров по союзу не утекало это продовольствия в третьи страны. Это очевидный вопрос. Второе, чтобы у нас были согласованы балансы, чтобы мы понимали, какие страны производители, какие потребители, кто что может поставить, кто что может получить. Эту работу надо в короткие сроки провести. Я думаю, сегодня на эту тему мы получим соответствующее решение глав правительств.

Новая финансовая система "пятерки"

Все громче в ЕАЭС говорят о необходимости новой финансовой системы. Расчеты в национальных валютах растут, уже доходят до 75 %, но только этим ограничиваться не собираются, выстраивая прямые пары между нацвалютами.

Вообще межправсовет - это хорошая площадка и для двухсторонних встреч. Узбекистан - страна-наблюдатель в "пятерке". И премьер Арипов решил совместить общее заседание с рабочим визитом в Беларусь. Стартовал он в Парке высоких технологий.

Минск и Ташкент: новые проекты

Ташкент сейчас делает ставку на IT, при этом и покупает белорусское. За 4 месяца 2022 на более чем миллион долларов. Наши интересы там в цифровизации банковских, медуслуг и промышленных процессов. Актуален сегодня и мониторинг воздуха.

Вадим Радзивилл, директор IT-компании: После посещения президентом Узбекистана ПВТ в предыдущий раз мы начали прорабатывать этот проект. Но к сожалению COVID затормозил. И вот я надеюсь, что мы всё-таки сможем в ближайшее время начать проект в Ташкенте. Андрей Слепнев, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК

Юрий Цыбульский, директор IT-компании: Это многофункциональна панель управления. Она может использоваться не только как домофон, может выполнять большое количество функций. Разговоры идут про то, чтобы в Ташкенте менять всю полностью новостройку, будут ставить наши решения. Они только пока начали, это первые месяцы. Андрей Слепнев, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК

Новые проекты сотрудничества

Детально об этом говорили и в правительстве. Это уже третья встреча премьеров в этом году. В апреле в Ташкенте определили главные направления сотрудничества. Товарооборот в этом году прибавил на треть и есть возможность планку поднять еще выше.

Абдулла Арипов, премьер-министр Узбекистана: Экономики наших стран взаимно дополняют друг друга. Видим потенциальные возможности по доведению двустороннего товарооборота между странами до одного миллиарда долларов в ближайшие годы, как нам ставили задачу наши главы государств. Андрей Слепнев, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК

Кооперация в машиностроении



В июле планируют провести заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы предлагает свою мебель и сырье. Налаживаем и производство лекарств. В Узбекистане есть совместная сборка с нашим "Амкодором". Эту технику хорошо знают и россияне. Пристальней обратить внимание на свое внутри Евразийского союза подталкивают санкционные реалии. Премьеры Беларуси, России и Узбекистана лично тестируют новинки в цехах. Импортозамещению особое внимание.





Александр Ефимов, гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга": В текущем году холдинг "Амкодор" планирует полностью заместить импортные составляющие для техники. В первую очередь это мосты, коробки-автомат для машин, а также оборудование для лесных машин - манипулятор и харвестерные головки. Причем эти системы будут полностью управляться с помощью наших контроллеров, которые мы также планируем локализовать. Количество союзных программ будет увеличено Андрей Слепнев, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК

Сегодня Беларусь и Россия повышают уровень кооперации во всех сферах. Повестку в рамках двух - Беларуси и России - готовы наполнить новым содержанием. Уже выполнена треть из 28 программ. За март-июнь сделано много по адаптации экономик к новым реалиям.





Большим подспорьем, без сомнения, являются те самые 28 союзных программ. Я думаю, что их уже в самое ближайшее будущее станет больше. Мы ведем работы над этим. Подтверждаю, что решения были приняты своевременно.

Экономика ЕАЭС не рухнула

Ряд решений уже готов для принятия правительствами. Россия вместе с партнерами по ЕАЭС активно работает над интеграцией всего пространства. О главном говорили сегодня в узком составе межправсовета. Нынешнее заседание проходит в непростой период, скажет белорусский премьер. Приходится держать оборону в глобальной экономической войне.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Убежден, что мы имеем все необходимое, чтобы успешно пройти этот сложный период и сделать Евразийский экономический союз еще крепче. Экономики наших стран не прогнулись под напором санкционного гнета коллективного Запада. В первую очередь я имею в виду Республику Беларусь, Российскую Федерацию, как предрекали некоторые так называемые эксперты. Во многом этому способствовали принятые совместные меры. Мы в очередной раз убедились в правильности выбранного вектора развития, сфокусированного на евразийской интеграции. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Единая информационная система



Время быстрых решений требует и новых технологий. О создании интегрированной информационной системы ЕАЭС говорили и на предыдущем межправсовете. И важно, все ли идет в срок. Мониторинг ежеквартально.





Таможни, например, в Российской Федерации, Республике Казахстан, Республике Беларусь через интегрированную информационную систему обмениваются сведениями, которые являются юридически значимыми и принимаются как свои. Будем надеяться, что с учетом новых подходов, выработанных в комиссии, сможем сделать все работы в установленные сроки. Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси

Маркировка на паузе

Тема маркировки товаров с повестки не сходит. Это надежная защита от контрафакта. И она показала себя в деле. Но сейчас свежее предложение - не вводить пока маркировку для новых товаров, чтобы бизнес сейчас оградить от дополнительных трат.

21 июня межправсовет соберется в широком составе

Транспортные коридоры ЕАЭС, где слабое звено - движения товаров, как его укрепить. А также, какие вопросы будет решать комиссия по кооперации, нужна ли она "пятерке"? И что там с конкуренцией на трансграничных рынках. Хватает ли нынешних мер, чтобы пресекать все наращения? Об этом и не только премьеры и делегации ЕАЭС будут говорить уже завтра на межправсовете в широком составе.