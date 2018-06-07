Лучшая буренка страны - корова Малышка - дает 14 тонн молока в год

Продолжает работу крупнейший аграрный форум Беларуси. Сегодня на "Белагро" выбрали лучшую буренку. Претенденткам (а это племенные коровы молочной породы) нужно соответствовать ряду критериев. Но главным образом привлекательно выглядеть и давать хорошие удои. У победительницы - коровы Малышки - это едва ли не рекордный показатель: 14 тонн молока в год. Состязание проводят ежегодно. Оно демонстрирует успехи отечественной селекции.