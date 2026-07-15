Уступает ли белорусская косметика зарубежным аналогам? Узнаете в проекте "Экономическая среда"

По результатам контрольно-надзорных мероприятий около 1 % от общего объема парфюмерно-косметической продукции попадает в категорию опасной. Преимущественно это косметика импортного производства. Такими данными в студии проекта "Экономическая среда" поделилась председатель Госстандарта Елена Моргунова.

Удалось ли белорусским производителям окончательно сломать стереотип о том, что зарубежные кремы и помады лучше отечественных? Какой путь проходит белорусская косметика, прежде чем попасть на полки магазинов? Кто и как контролирует сегодня качество этой продукции и отвечает за безопасность? И все ли, что представлено в торговых точках, в том числе и онлайн, можно смело покупать?

Ответы узнаете 15 июля в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel.by.