ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

"Лучше воевать в поле, чем на фронте" - Лукашенко потребовал навести железный порядок в кадровом вопросе

"Лучше воевать в поле, чем на фронте" - Лукашенко потребовал навести железный порядок в кадровом вопросе

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести в сельхозорганизациях железный порядок в кадровом вопросе. Об этом глава государства заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании,сообщает БЕЛТА.

"Еще раз говорю: лучше воевать в поле, чем на фронте! Неужели кому-то это непонятно? Наводите железный порядок. Все идет от кадров. Есть нормальный руководитель, значит, организация (колхоз, совхоз и прочие) будет нормально работать. Нет - работы не будет. Будем тратить как всегда бешеные деньги, технику, удобрения, кредиты выделять. Отрывать от пенсионеров, врачей, учителей и туда направлять", - сказал глава государства.

"Ну если есть отдача, так ладно, будем кредитовать. Но если нет отдачи, какие могут быть разговоры? Никаких разговоров быть не может", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все