"Лучше воевать в поле, чем на фронте" - Лукашенко потребовал навести железный порядок в кадровом вопросе

"Еще раз говорю: лучше воевать в поле, чем на фронте! Неужели кому-то это непонятно? Наводите железный порядок. Все идет от кадров. Есть нормальный руководитель, значит, организация (колхоз, совхоз и прочие) будет нормально работать. Нет - работы не будет. Будем тратить как всегда бешеные деньги, технику, удобрения, кредиты выделять. Отрывать от пенсионеров, врачей, учителей и туда направлять", - сказал глава государства.