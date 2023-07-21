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"Лучше воевать в поле, чем на фронте" - Лукашенко потребовал навести железный порядок в кадровом вопросе
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести в сельхозорганизациях железный порядок в кадровом вопросе. Об этом глава государства заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании,сообщает БЕЛТА.
"Еще раз говорю: лучше воевать в поле, чем на фронте! Неужели кому-то это непонятно? Наводите железный порядок. Все идет от кадров. Есть нормальный руководитель, значит, организация (колхоз, совхоз и прочие) будет нормально работать. Нет - работы не будет. Будем тратить как всегда бешеные деньги, технику, удобрения, кредиты выделять. Отрывать от пенсионеров, врачей, учителей и туда направлять", - сказал глава государства.
"Ну если есть отдача, так ладно, будем кредитовать. Но если нет отдачи, какие могут быть разговоры? Никаких разговоров быть не может", - подчеркнул белорусский лидер.
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