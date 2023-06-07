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Лучшие компании Беларуси были удостоены премии правительства за достижения в области качества
Санкции стали вызовом для белорусских предприятий, но большинство из них успешно адаптировалось к новым условиям. Об этом заявил вице-премьер Петр Пархомчик.
7 июня во Дворце Республики наградили лауреатов премии правительства в области качества. В победном списке оказались 25 компаний, 14 из них становятся лучшими уже не впервые. Лидеры представляют разные отрасли нашей экономики - от машиностроения до сферы услуг. Все они ведут активную работу по импортозамещению и освоению новых рынков.
Конкурс на соискание премии правительства в области качества проводится уже в 24-й раз.
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