Лучшие показатели и комфортные условия труда: в Жабинковском районе работает хозяйство "Вознесенский", которым руководит женщина

Противостояние противостоянием, а важность самим заботиться о хлебе насущном, не особо рассчитывая на продовольственный импорт, сначала проявила история с пандемией, теперь лишь усилила санкционная политика Запада.

Даже в этих непростых условиях мы неплохо справляемся. Пример тому - сельхозпредприятие "Вознесенский" в Жабинковском районе. Им руководит женщина. Руководит успешно: небольшое хозяйство добивается лучших показателей в овощеводстве и производстве молока.

В стремлении за результатом не забывают о людях. Мария Тройнич продолжит.

Производство молока увеличат в Жабинковском районе

Здесь они получают тепленькое молоко. Молоко тепленькое получают, потому что мы используем сегодня молочное такси. Это молочное такси позволяет нам каждый раз давать молоко одной и той же температуры. Надежда Кондратюк, директор ОАО "Вознесенский"

Молочное такси и отдельный бокс для каждого: на предприятии "Вознесенский" для телят, как для детей, все самое лучшее. На просторной ферме их 80. Самому младшему всего несколько дней. Как ухаживают за животными, руководитель хозяйства проверяет лично. Говорит, на ферме бывает несколько раз в день. Сейчас на предприятии каждая корова дает по 28 литров молока в сутки. Это один из лучших показателей в регионе.

Численность поголовья дойного стада в хозяйстве - 850 голов. За прошлый год было надоено на одну фуражную корову 9 тысяч 40 кг. В текущем году эту цифру планируется довести до 10 тысяч. Григорий Козляковский, замдиректора по животноводству ОАО "Вознесенский"

Увеличить объемы молока планируют за счет качества кормов. По словам специалистов, надои на 65 % зависят от рациона коров. Чтобы еда для буренок была еще вкуснее и питательнее, в нее добавят кукурузу с высоким содержанием крахмала.





Задача вырастить такой хороший урожай во время посевной кампании особенно актуальна. Сейчас работы в поле притормозили дожди. Но зато почва напитается необходимой влагой. Всего в этом году в Вознесенском посеют 650 гектаров кукурузы.

На сегодня посеян весь план ранних яровых, зерновых и зернобобовых. Это 480 гектаров. И посеяна половина сахарной свеклы - 100 гектаров. Кукурузу также сеем гибридами белорусской селекции и часть - западноевропейской, чтобы иметь качественные корма - силос и в достаточном количестве зерна кукурузы. Лариса Марчук, главный агроном ОАО "Вознесенский"

На старте и машинно-тракторный парк хозяйства. Пока нет работы в поле, здесь занимаются текущим ремонтом.

Мастерскую на предприятии называют кузницей урожая. Здесь ремонтируют и проверяют технику, которая выходит в поле. Работа службы четко отлажена: если какая-то машина ломается, ее сразу же заменяют другой.

Женщина руководит сельхозпредприятием "Вознесенский"

В мастерских идеальный порядок. Чтобы работа была в удовольствие, созданы комфортные условия: в помещениях современный ремонт. Сотрудники с улыбкой признаются: здесь во всем чувствуется женская рука. Кроме подчиненных, работу директора сегодня ценят на самом высоком уровне. Шкаф руководителя едва вмещает все дипломы и грамоты. На самом почетном месте поздравление с 8 Марта от главы государства.

Получить такое поздравление от Президента - это настолько было приятно, что на таком высоком уровне ценят сегодня нас, женщин, тружеников села. И не обделены мы вниманием. Надежда Кондратюк, директор ОАО "Вознесенский"