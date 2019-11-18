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Лучший опыт и новые идеи. В Минске открылась Всемирная неделя предпринимательства

В Минске стартовала Всемирная неделя предпринимательства. Официальное открытие завершилось буквально час назад. Неделя - эффективная площадка для поиска новых партнеров и инвесторов, в том числе зарубежных. К слову, предпринимателей и организаций в Беларуси с января стало больше на 12 тысяч. Растет и вклад в бюджет - доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны к концу года превысит 28,5 %. Об этом рассказал министр экономики Дмитрий Крутой. Благоприятно на деловой климат влияет Декрет Президента № 7 "О развитии предпринимательства". Он был подписан два года назад.



В центре внимания экспертов Недели поддержка начинающих проектов. Лидерство по кредитованию малого и среднего бизнеса удерживает Беларусбанк - уже заключено около 6 тысяч договоров. С начала года на финансирование бизнес-инициатив банк направил более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Проекты затрагивают практически все сферы деятельности.

Ключевое событие недели - Международный форум предпринимательства - пройдет завтра. Он объединит начинающих и уже опытных бизнесменов, представителей власти и международных экспертов.

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