Лукашенко и Путин рассказали, довольны ли реализацией союзных планов в экономике

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин довольны реализацией союзных планов в экономике. Об этом они заявили, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров в Москве.

Один из вопросов от журналистов касался экономической интеграции России и Беларуси, насколько исполнены 28 союзных программ и как продвигается реализация намеченного на 2024-2026 годы.

"Все 28 программ, которые были намечены, исполнены на 100 %. То, что мы планировали на 2024-2026 годы, исполнено свыше, чем на 26 %. Я лично удовлетворен тем, как идет эта работа. Правительства работают очень напряженно, интенсивно и результативно", - заявил Владимир Путин.

Он отметил, что время от времени вместе с Президентом Беларуси ему приходится в этом процессе принимать участие, чтобы устранить отдельные несогласованности между различными ведомствами. Это происходит в рабочем порядке, и всегда находятся компромиссные решения.