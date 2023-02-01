Лукашенко: Африка давно проснулась, без нее мир развиваться не может

Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди. Здесь люди с каждым годом становятся все образованнее, сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может, поэтому мы здесь. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Мы с ними договариваемся во имя наших народов. По инициативе моего друга мы вчера обсуждали вопрос сотрудничества Зимбабве, Беларуси и Мозамбика. Мозамбик - крупнейшая страна, рядышком. Побережье - тысяча километров. Аграрная страна. Требует огромных вложений в сельское хозяйство. Мы уже имеем опыт. И Президент говорит: "Это мой друг, Президент Мозамбика". И мы в ближайшее время обсудим, как наш опыт Зимбабве - Беларусь перенести на Мозамбик. Мы идем с миром. Мы несем сюда технологии и этим технологиям обучаем здесь людей. Готовим специалистов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

