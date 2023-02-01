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Лукашенко: Африка давно проснулась, без нее мир развиваться не может
Регион, без которого невозможно представить дальнейшее мировое развитие. Африка усиливает свое планетарное влияние. И Беларусь рассчитывает закрепиться в регионе надолго.
Вот так емко Александр Лукашенко обрисовал перспективы континента на переговорах с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагве. И отметил: Беларусь всегда готова подставить плечо и договариваться на благо наших народов. Сегодня государственный визит Александра Лукашенко в Зимбабве продолжился. А накануне лидеры провели насыщенный переговорный день и в формате один на один, и в расширенном составе (с участием делегаций наших стран). Подписан внушительный пакет документов. Будет создана совместная постоянная комиссия по сотрудничеству. Беларусь предлагает и товары, и промышленную кооперацию. А главное - диалог на равных. В продолжающуюся эпоху санкций в регионе это ценят. Президент Беларуси особо отметил и то, что сегодня нельзя недооценивать весомую роль континента в мировой политике и экономике. Не зря в Африке уже закрепились мировые лидеры. И Беларусь не станет исключением.
Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди. Здесь люди с каждым годом становятся все образованнее, сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может, поэтому мы здесь. Это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Мы с ними договариваемся во имя наших народов. По инициативе моего друга мы вчера обсуждали вопрос сотрудничества Зимбабве, Беларуси и Мозамбика. Мозамбик - крупнейшая страна, рядышком. Побережье - тысяча километров. Аграрная страна. Требует огромных вложений в сельское хозяйство. Мы уже имеем опыт. И Президент говорит: "Это мой друг, Президент Мозамбика". И мы в ближайшее время обсудим, как наш опыт Зимбабве - Беларусь перенести на Мозамбик. Мы идем с миром. Мы несем сюда технологии и этим технологиям обучаем здесь людей. Готовим специалистов.
Страны заключили новые контракты на поставку белорусской техники. Церемония передачи состоялась накануне. Она дала старт третьей фазе программы механизации сельского хозяйства Зимбабве. Ожидается, что Беларусь поставит в африканскую страну свыше 3 тысяч тракторов и около 60 комбайнов в течение нынешнего и будущего года на сумму более 66 миллионов долларов. Личный трактор "Беларус" Александр Лукашенко презентовал и зимбабвийскому коллеге.
Сегодня общение президентов проходило в неформальной обстановке. Вместе главы государств посетили контактный зоопарк и легендарный водопад "Виктория". Это одна из главных достопримечательностей Южной Африки, входящая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А после президенты продолжили общение без прессы и телекамер.
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