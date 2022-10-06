Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства и руководителями регионов акцентировал внимание на необходимости оперативного завершения осенних полевых работ, сообщает БелТА.

"Сельскохозяйственный год мы должны закончить последним гектаром подъема зяби. Зябь должна быть поднята, как в прошлом году", - потребовал глава государства.

Он отметил, что уже сегодня специалисты говорят о том, что если бы в прошлом году не было дополнительного давления в этом вопросе, то получить высокий урожай не вышло бы.

Но есть и другие направления, по которым с установлением хорошей погоды требуется предпринять дополнительные усилия. "У нас сегодня самое опасное - не закончили сев озимых. А это урожай будущего года, - отметил белорусский лидер. - Киньте зерно немедленно в почву. Надо закончить сев. Это главное. Второе - убрать кукурузу на зерно. Это вторая проблема, которую надо мгновенно решить. Естественно, кто-то картошку не убрал, кто-то лен окончательно не свез, а кто-то еще сахарную свеклу не убрал".

Что касается завершения уборки картофеля, Президент уверен, что здесь проблем не будет - остались небольшие объемы. А вот на лен, и это еще одна главная задача, Александр Лукашенко обратил особое внимание. "Перележит - будет гнилье", - предупредил он, отметив, что продукция изо льна пользуется большим спросом.

"И не надо далеко везти. Россия рядом. Им все надо. Заработайте эти деньги за забором. Но нам надо мобилизоваться, сплотиться. Не только чтобы самих себя накормить в Беларуси, а чтобы заработать еще на этом", - сказал глава государства.