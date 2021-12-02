Лукашенко: Беларусь готова работать с российскими областями по самому широкому спектру направлений

Беларусь готова работать с российскими областями по самому широкому спектру направлений.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Астраханской области. Как отметил Президент, наша страна может помочь в аграрном секторе, строительстве и промышленной техникой. Словом, Минск воспринимает любую область России как своих, родных людей.

Межрегиональное сотрудничество - фундамент интеграции

Намерены стороны и лучше торговать: в нынешнем году товарооборот составил 23 миллиона долларов. Тем более что Южный федеральный округ знаменит своей пищевой промышленностью, и область заинтересована в проектах агрогородков.

Отношения на высшем уровне доверия