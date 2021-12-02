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Лукашенко: Беларусь готова работать с российскими областями по самому широкому спектру направлений
Беларусь готова работать с российскими областями по самому широкому спектру направлений.
Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Астраханской области. Как отметил Президент, наша страна может помочь в аграрном секторе, строительстве и промышленной техникой. Словом, Минск воспринимает любую область России как своих, родных людей.
Межрегиональное сотрудничество - фундамент интеграции
Намерены стороны и лучше торговать: в нынешнем году товарооборот составил 23 миллиона долларов. Тем более что Южный федеральный округ знаменит своей пищевой промышленностью, и область заинтересована в проектах агрогородков.
Отношения на высшем уровне доверия
В регионе действует дилерская сеть и белорусских машиностроительных предприятий: МАЗ, МТЗ, БелАЗ. Планируется открытие еще одного центра. Губернатор приехал не с пустыми руками: глава Астраханской области подарил Президенту картины для коллекции Дворца Независимости. Из Минска делегация увезет гостинцы.
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