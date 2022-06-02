Лукашенко: Беларусь готова строить социальные и промышленные объекты в Ленинградской области

Углубление белорусско-российской интеграции становится велением времени. Главное - реализация решений, принятых на высшем уровне. Благо такие примеры есть. Сотрудничество Беларуси и Ленинградской области - один из них. Сегодня Президент поставил его в пример, принимая губернатора российского региона. Курс на региональное развитие был взят нашими странами давно, но сегодня он приобретает особую значимость. Партнеры укрепляют связи новыми проектами, рассматривают союзный рынок в качестве приоритетного для поставок своей продукции. Сегодня отдельные ниши, занятые прежде европейскими товарами, свободны. И это возможность укрепить взаимные контакты во всех сферах. Одним словом, выступить единым фронтом. Примечательно, что недавно об этом говорил белорусский Президент, обращаясь к союзникам по евразийской интеграции. А сегодня российский губернатор во всеуслышание поддержал главную президентскую линию.

Так как дружить будем? И когда у белорусов будет свой порт на российской Балтике? Детали этого переговорного дня во Дворце Независимости у Ольги Анищенко.

Это похоже на традицию. Уже который четверг к нам держат путь главы российских регионов. Кто-то даже заметит: губернаторов много не бывает. А если серьезно, региональная подпитка сегодня важна для союзников, пожалуй, как никогда.

Главу Ленобласти Дрозденко гостем уже не назвать. В Минске почти как дома. Как-никак 10 лет во главе региона. Это как-то само собой означает: во Дворце Независимости не раз обсуждали общие планы. Так чтосегодняшняя встреча, по сути, продолжение начатых проектов.

Чем известен регион? Помимо того, что это крупный промышленный центр, один из лидеров экономического развития северо-запада России, ее инвестиционный магнит, есть в его биографии один удивительный факт: Ленинградская область лишь в прошлом году обрела столицу. Точнее, постоянную столицу. Ею стала Гатчина. Прежде этот статус в регионе получали ровно на 12 месяцев и ни дня больше. Так чтодаже при нынешнем губернаторе столицу меняли едва ли не с десяток раз. Но что неизменно, так это выход к морю. И это определяет особый интерес к сотрудничеству.

Вообще, за что бы ни брались партнеры, все обречено на успех. А поскольку жизнь то и дело подкидывает новые проекты, это наглядно отражает картина взаимной торговли. И это пример для подражания.

Сотрудничество Беларуси и Ленинградской области в реализации наших договоренностей может быть просто примером того, как надо сотрудничать. Регион - надежный партнер. Вы всегда держите слово, доводите начатое до логического завершения. Об этом свидетельствуют и цифры. Объемы двусторонней торговли между Беларусью и Ленинградской областью неуклонно увеличиваются. В 2021 году цифры перешагнули рубеж в $700 млн. Не сбавляются темпы и в этом году. Это очень высокий уровень. Александр Лукашенко, Президент Беларуси





Но это не повод взять передышку. Наоборот, добавить! По мнению российской стороны, как минимум на треть. Александр Лукашенко прогнозы делать не стал. Оно и по оценкам ясно: если уж договоренности, как сказал Президент, железные, и выполнение не страдает, значит, будет чем бизнесу заняться. Один лишь агропром (а Ленобласть в этом тоже сильна) - непаханое поле. А в целом список, как это обычно бывает при встречах с российскими губернаторами, длинный. И предложения такие, что не под силу отказаться.

"Уход с нашего общего рынка западных компаний дает нам дополнительные возможности по всем направлениям", - обратил внимание Президент Беларуси. Беларусь также готова активно включаться в работу в таких емких секторах экономики, как жилищное, промышленное, дорожное и инфраструктурное строительство, которые Ленинградская область определила в качестве драйверов экономического роста региона. "Можем не только поставлять дорожную и строительную технику, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях", - предложил Александр Лукашенко.

Белорусские производители, например, уже участвовали в качестве подрядчиков при строительстве в области модульных станций водоочистки и водоподготовки. В стране готовы продолжить это сотрудничество.

"Ну что ж, двери открыты", - недвусмысленно поддержал губернатор. Беларусь - партнер и без того стратегический. Прошлогодняя статистика вообще подымет нашу страну на вершину торгового рейтинга. Оказалось, у Ленобласти мы первые по импорту и вторые по экспорту. Такого не было никогда прежде. Но то ли еще будет! Ведь если кто-то уходит с рынка, то кто-то другой обязательно приходит. И этот кто-то сегодня на расстоянии вытянутой руки. Что интересно, Александр Лукашенко и Александр Дрозденко в этом смысле единомышленники, раз уж слова Президента становятся классикой.







"Вы точно отметили одну вещь, которая мне очень запала, - продолжил губернатор, обращаясь к Президенту Беларуси. - На заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 мая Вы сказали: "Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом". Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов. Это абсолютно правильные слова. В этой ситуации, конечно, каждый регион Беларуси и России должен сделать все возможное, чтобы мы развивались на благо наших людей и экономически, и социально, и культурно. И показали всем врагам назло, что и в этих условиях, извините за сленг, мы можем круче работать и круче давать результат".

Еще больше проектов - это в том числе про строительство. Рекомендаций у Беларуси на российском рынке много. О лучших "цене-качестве" наслышан и губернатор Дрозденко. А тут еще и повод есть. Ленинградская область - российский лидер по темпам возведения жилья и один из передовиков по строительству социальных объектов. Словом, спрос уравновесил предложение.



Александр Лукашенко, Президент Беларуси: План возведения школы на 825 мест Ломоносовском районе. Белорусские компании, которые специализируются на возведении промышленных объектов, участвуют в строительстве в Ленинградской области. Правда, пока на субподряде. Если будет необходимость, мы готовы под ключ с момента проектирования сдать любой промышленный объект. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

И, наконец, логистика, где все горизонты сотрудничества определяет выход региона к морю. Беларусь еще несколько лет назад предлагала построить свой терминал перевалки грузов и тем самым скорректировать транзитные потоки, минуя Прибалтику. Соседская риторика тогда вышла за грани разумного. А после Литва и вовсе перешла от слов к делу, запретив белорусский транзит. Но белорусскому проекту на российской Балтике быть! Правда, так быстро, как хотелось бы, терминал, конечно, не появится. А пока, скажет губернатор, белорусскую продукцию будут отгружать на действующих площадках.





Белорусские специалисты уже посмотрели земельные участки, на которых можно строить собственные портовые сооружения (назывались очень сжатые сроки строительства), а параллельно использовать существующие терминалы. И мы назвали несколько терминалов, которые готовы уже сегодня заключить соглашения, договоры вплоть до передачи, может быть, даже части территории, части портовых мощностей в управление белорусской стороне, чтобы уже сегодня пошли отгрузки. Это стратегическое развитие не только Беларуси. Это стратегическое развитие и России, и Беларуси. Мы все это понимаем.



Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России

Но есть у Беларуси и Ленобласти то, что никакими деньгами не измерить, - духовная близость, общая история. Фундамент, на котором легко выстраивать любую экономику.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Хотел бы поблагодарить за содействие в очень знаковом для Беларуси деле - передаче земли с захоронений советских воинов, погибших на Невском пятачке. Там, как известно, каждый сантиметр пропитан кровью наших советских людей. Так мы вместе увековечиваем память о Великой Отечественной войне и подвиге наших солдат-победителей. Сейчас, как ни странно, это выходит на первый план. Это очень важно, потому что много желающих не просто исказить историю, но и некоторые наши подвиги предать забвению. Мы ни в коем случае не должны поддаваться на подобные уловки. Знаем, чего они уже от нас хотят. Поэтому будем действовать в том направлении, в котором нам нужно, для того чтобы не было стыдно перед нашими сыновьями, чтобы те, кто придут нам на смену, сказали спасибо за эту память. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России





Каждый визит российских губернаторов - это не только паркетные встречи. Посещение предприятий - обязательный пункт в программе. Это не только возможность для личного тест-драйва или осмотра производственных площадок. Кооперация - рубеж регионального сотрудничества. Сегодня эти связи стали еще немного крепче.





Александр Ефимов, гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга": Мы всерьез рассматриваем и ряд инвестиционных проектов Ленинградской области по созданию завода по изготовлению белорусской сельскохозяйственной, коммунальной техники, а также торгово-сервисного центра по обслуживанию наших машин. Завод будет заниматься производством соответствующего модельного ряда, в первую очередь под нужды Ленинградской области с распространением этого опыта на весь Северо-Западный федеральный округ. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России

А после переговоры в правительстве и традиционный для таких случаев детальный анализ, что, когда и в каком количестве уедет в российский регион и в обратном направлении. А еще совместная комиссия по развитию сотрудничества в самом широком составе. В итоге договоренности положат на бумагу.

В целом гости отметят: в Минске пусть не первый раз, но этот визит все же особенный. И если всякие переговоры - это взгляд в будущее, то нынешняя перспектива лишена пессимизма. Ведь партнерам теперь не нужно изобретать велосипед каждому в отдельности. Минск и Москва не конкуренты, а союзники. И по сути, и на деле.