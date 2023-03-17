Лукашенко: Беларусь и Россия сформировали перечень критически важной компонентной базы, начаты первые поставки

Беларусь и Россия сформировали перечень критически важной электронной компонентной базы, белорусские предприятия уже начали первые поставки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах развития микроэлектроники, сообщает БелТА.

В июне 2022 года Президент уже проводил совещание по вопросам развития отечественной микроэлектроники. Тогда были определены основные направления с учетом компетенций и возможностей белорусских производителей в условиях санкционного давления. "Как мне докладывают, уже есть некоторые подвижки", - отметил Александр Лукашенко.

Совместно с российской стороной сформирован перечень критически важной компонентной базы, которая будет производиться на белорусских предприятиях, разработана дорожная карта по ее освоению. "Ряд элементов для российских предприятий мы уже начали поставлять. Подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов. Он позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок", - рассказал Президент.