ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Лукашенко: Беларусь и Самарская область имеют все возможности выйти в торговле на $1 млрд

Увеличение торговли, поставки техники, углубление промышленной кооперации: такие планы у Беларуси и Самарской области. Эти варианты сотрудничества Александр Лукашенко обсудил с губернатором региона Дмитрием Азаровым. Одно из приоритетных направлений в экономике для Беларуси и России - импортозамещение. Эта тема стала ключевой и на недавних переговорах глав государств в Санкт-Петербурге. Беларусь подготовила 15 крупных проектов - все они одобрены. Самарской области Александр Лукашенко предложил активное участие.

Задача нашего правительства - ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными. Мы об этом в последние дни много говорили и с Президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения. В противном случае, мы склонны к волоките, бюрократизму, все наметим, все определим, а потом как начнем реализовывать - получаются чудеса. Мы эти чудеса видим, и с Президентом России подвергли очень жесткому анализу. Было решение, это вы должны учесть, что без всяких оговорок те полтора млрд по импортозамещению на Беларусь выделены из ресурсов России, они должны быть немедленно реализованы, в противном случае мы приведем к тому, что породим внутренние недовольства людей и повторим то, что было при распаде Советского Союза.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Нашей стране интересны исследования самарских ученых и экспертов оборонно-промышленного комплекса. Мы в свою очередь готовы делиться опытом в АПК, проектировании и строительстве, а также увеличить поставки продовольствия. Задача - выйти во взаимной торговле на миллиард долларов. Словом, развивать сотрудничество будут по всем направлениям, резервы есть. Это и высокие технологии, и взаимодействие между ведущими университетами. Самарская область также рассчитывает на содействие Беларуси в решении сложностей в работе АвтоВАЗа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все