Лукашенко: Беларусь и Самарская область имеют все возможности выйти в торговле на $1 млрд

Задача нашего правительства - ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными. Мы об этом в последние дни много говорили и с Президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения. В противном случае, мы склонны к волоките, бюрократизму, все наметим, все определим, а потом как начнем реализовывать - получаются чудеса. Мы эти чудеса видим, и с Президентом России подвергли очень жесткому анализу. Было решение, это вы должны учесть, что без всяких оговорок те полтора млрд по импортозамещению на Беларусь выделены из ресурсов России, они должны быть немедленно реализованы, в противном случае мы приведем к тому, что породим внутренние недовольства людей и повторим то, что было при распаде Советского Союза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

