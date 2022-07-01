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Лукашенко: Беларусь как прежде, так и сегодня нацелена на созидание и диалог со всеми

Беларусь, как прежде, так и сегодня, нацелена на созидание и диалог со всеми! С таким посланием Президент обратился к участникам Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Гродно. Александр Лукашенко подчеркнул символизм выбранной площадки: она находится на стыке двух цивилизаций - Востока и Запада. Как бы ни искрило на континенте, наша страна всегда привержена миролюбивой политике и созидательным инициативам. Форум регионов - одна из таких. Это ответ на вызовы времени и центр притяжения межрегиональных инициатив.

Президент: Форум регионов Беларуси и России является эффективным ответом на новые вызовы

Санкционный прессинг лишь подталкивает наши страны к более тесному сотрудничеству. Транспорт, логистика, собственные платежные системы и расчеты в национальных валютах - лишь толика оперативных решений последнего времени. Беларусь и Россия проводят активную работу по замещению импорта. От этого выиграют все, подчеркивает Президент. Свободные ниши займут собственные разработки и отечественные предприятия. Это рабочие места и гарантированный доход для наших людей - миллионов белорусов и россиян.

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