Лукашенко: Беларусь как прежде, так и сегодня нацелена на созидание и диалог со всеми

Беларусь, как прежде, так и сегодня, нацелена на созидание и диалог со всеми! С таким посланием Президент обратился к участникам Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Гродно. Александр Лукашенко подчеркнул символизм выбранной площадки: она находится на стыке двух цивилизаций - Востока и Запада. Как бы ни искрило на континенте, наша страна всегда привержена миролюбивой политике и созидательным инициативам. Форум регионов - одна из таких. Это ответ на вызовы времени и центр притяжения межрегиональных инициатив.