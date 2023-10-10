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Лукашенко: Беларусь намерена структурировать свои возможности в России и создать центры торговли
Беларусь намерена структурировать свои возможности в России и создать центры торговли. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым, сообщает БЕЛТА.
Как пояснил глава государства, Беларусь сейчас взяла курс на структурирование своих возможностей в России. "Сегодня спрос на Беларусь большой, но мы-то сами не очень большие. Поэтому нам надо четко разобраться, где будут центры, через которые мы будем работать с Российской Федерацией", - уточнил Александр Лукашенко.
Один из таких центров будет расположен, например, в Новосибирске, учитывая географическое положение и значимость этого региона. "Без Новосибирска нет половины России, по крайней мере, за Уралом. Поэтому здесь должны быть сконцентрированы наши интересы не только в новосибирском направлении, но и во всем Сибирском регионе. Мы в ближайшее время в правительстве примем такое решение и будем самым серьезным образом развивать на базе Новосибирска (я знаю, вы это поддерживаете) центр компетенций и центр торговли на огромном пространстве Российской Федерации", - сказал Президент.
Как подчеркнул глава государства, именно экономическое сотрудничество можно считать гарантом прочных взаимоотношений Беларуси и России: "Единство двух государств - это прежде всего экономика. Именно так мы видим это из Беларуси. Если будет такое же движение, как сейчас, в экономике, если будут такие добрые отношения у нас с Россией, как со многими регионами, в том числе с вашим, поверьте, не надо никакой агитации".
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