Лукашенко: Беларусь настроена решительно наращивать товарооборот с Архангельской областью

Беларусь настроена решительно наращивать товарооборот с Архангельской областью. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским, сообщает БЕЛТА.

Интересно, что первый рабочий визит Александра Цыбульского в качестве главы Архангельской области в Беларусь был осуществлен первым прямым авиарейсом. Глава государства отметил знаковость этого события.

"Хорошее начало. И для бизнесменов, и для людей особенно из отдаленных уголков России. Приехать в Беларусь и не только познакомиться с Беларусью, но и получить соответствующие санаторно-курортные процедуры. У нас россиян очень много бывает, и мы боремся за первое-второе место среди российских граждан по посещаемости зарубежных стран. Нам есть что предложить друг другу и в сфере туризма", - сказал Президент.

Архангельская область - давний и надежный партнер Беларуси. Однако стороны, как отметил глава государства, пока не достигали заоблачных цифр в товарообороте. "Но, я полагаю, у нас все впереди. С 2020 года идет планомерное увеличение объемов взаимной торговли", - убежден Александр Лукашенко.

Пять лет назад стороны говорили о достижении максимального на тот момент обмена товарами в размере примерно 46 млн долларов. Но уже в 2023 году был установлен новый рекордный результат - почти 85 млн долларов.