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Лукашенко: Беларусь настроена решительно наращивать товарооборот с Архангельской областью
Беларусь настроена решительно наращивать товарооборот с Архангельской областью. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цыбульским, сообщает БЕЛТА.
Интересно, что первый рабочий визит Александра Цыбульского в качестве главы Архангельской области в Беларусь был осуществлен первым прямым авиарейсом. Глава государства отметил знаковость этого события.
"Хорошее начало. И для бизнесменов, и для людей особенно из отдаленных уголков России. Приехать в Беларусь и не только познакомиться с Беларусью, но и получить соответствующие санаторно-курортные процедуры. У нас россиян очень много бывает, и мы боремся за первое-второе место среди российских граждан по посещаемости зарубежных стран. Нам есть что предложить друг другу и в сфере туризма", - сказал Президент.
Архангельская область - давний и надежный партнер Беларуси. Однако стороны, как отметил глава государства, пока не достигали заоблачных цифр в товарообороте. "Но, я полагаю, у нас все впереди. С 2020 года идет планомерное увеличение объемов взаимной торговли", - убежден Александр Лукашенко.
Пять лет назад стороны говорили о достижении максимального на тот момент обмена товарами в размере примерно 46 млн долларов. Но уже в 2023 году был установлен новый рекордный результат - почти 85 млн долларов.
В начале этого года положительная динамика сохраняется. Товарооборот увеличился в 2,7 раза - до 27,5 млн долларов. При этом опережающими темпами вырос импорт из Архангельской области - в 4,6 раза, практически до 22 млн долларов. Белорусский экспорт растет более скромными темпами - всего на 7,7 %. "Но мы настроены решительно и, думаю, что подтянемся в ближайшее время", - заявил глава государства.
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