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Лукашенко: Беларусь не планирует экспортировать зерно и будет использовать его для животноводства

Лукашенко: Беларусь не планирует экспортировать зерно и будет использовать его для животноводства

Беларусь не планирует экспортировать зерно и будет использовать его для животноводства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, к которому по видео-конференц-связи были подключены все районы страны, сообщает БелТА.

Президент поручил на местах четко определить тактику уборки, чтобы обеспечить максимальный урожай и не допустить потерь. "Убирайте при влажности 20%. Может быть, даже 22%. Лучше подсушите. Потому что это все равно будет рентабельно. Вы даже не представляете, насколько будет спрос на продукцию сельского хозяйства, в том числе и на зерно. Но мы зерно на экспорт продавать не собираемся. Нам надо его пропустить через животноводство, получить молоко, мясо и прочее. И эту продукцию продать на международных рынках", - заявил Александр Лукашенко.

"Поверьте, что в будущем году и еще через год нынешнее зерно этого года будет дороже тех денег, которые есть сегодня. То есть цена на зерно и другие сельхозпродукты значительно возрастет. Поэтому если есть возможность, надо положить на зиму, чтобы зимой и весной наши люди могли получить по нормальным ценам необходимую сельхозпродукцию. Стабилизационные фонды. Особенно в Минске и областных городах", - поручил глава государства.

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