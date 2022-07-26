Лукашенко: Беларусь не планирует экспортировать зерно и будет использовать его для животноводства

Беларусь не планирует экспортировать зерно и будет использовать его для животноводства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, к которому по видео-конференц-связи были подключены все районы страны, сообщает БелТА.

Президент поручил на местах четко определить тактику уборки, чтобы обеспечить максимальный урожай и не допустить потерь. "Убирайте при влажности 20%. Может быть, даже 22%. Лучше подсушите. Потому что это все равно будет рентабельно. Вы даже не представляете, насколько будет спрос на продукцию сельского хозяйства, в том числе и на зерно. Но мы зерно на экспорт продавать не собираемся. Нам надо его пропустить через животноводство, получить молоко, мясо и прочее. И эту продукцию продать на международных рынках", - заявил Александр Лукашенко.