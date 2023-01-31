Лукашенко: Беларусь всегда готова подставить плечо Зимбабве

"Будущее за Африкой! Поэтому мы здесь!" - именно так емко Президент Беларуси пояснил интерес своей страны на Черном континенте. Сказано это было Александром Лукашенко на официальных переговорах в Хараре. Белорусский лидер находится в Зимбабве с государственным визитом. Состоялись полноформатные переговоры с руководителем страны Эммерсоном Мнангагвой.

Крупные мировые игроки разворачивают борьбу за континент. А что предлагает Минск? Не иллюзорные демократические ценности, а конкретное сотрудничество. Реальные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, добыче полезных ископаемых. Мы готовы подставить плечо.



Беларусь и Зимбабве в ходе этого государственного визита Президента подписали целый пакет документов. Из Хараре репортаж Натальи Бреус.



Платить за независимость Зимбабве пришлось дорогой ценой - ценой многих жизней. Не один солдат пал во время освободительной войны. В середине прошлого века жители еще английской колонии Южная Родезия боролись за право быть хозяевами на своей земле. Независимость страна получила в 1980-м. В Зимбабве тоже были партизаны. В мемориальном комплексе "Акр национальных героев" увековечена память партизанского фронта.



Такой символичный момент предваряет большой переговорный день в Хараре. Александр Лукашенко чтит память борцов, павших за независимость.



Активным участником антиколониальной борьбы был и Президент Зимбабве. Он входил в состав партизанской группы "Крокодил". Крокодилом прозвали и самого Мнангагву за непримиримость, твердость и политическую хватку. Ухватился он и за сотрудничество с далекой, казалось бы, Беларусью еще даже не будучи первым лицом страны.



То, что Беларусь настроена сотрудничать всерьез и надолго, подтверждает и открытие в Зимбабве белорусского посольства. Дипломаты готовы подсказывать, помогать решать логистические (и не только) трудности.



Мы дважды переносили Ваш визит из-за пандемии. Но сегодня я счастлив, что Вы приехали. Ваш визит демонстрирует теплые отношения между Минском и Хараре, это консолидирует двусторонние отношения. Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве



Кстати, что такое трудности, знают и в Минске, и в Хараре - санкции подкидывают и им, и нам. Но у лидера Зимбабве есть четкий план экономического развития под названием "Видение-2030". Это о том, как стать индустриальнее, как улучшить качество образования и медицины, да и в целом уровень жизни.



Президент очень правильно подчеркивал: главное - это люди, специалисты. Договорились, что по всем специальностям шаги подготовки. Контракты и договоренности - основа для сотрудничества. Мы с уважением относимся к народу Зимбабве, не несем иллюзорные ценности, а идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Беларусь идет от земли. Предлагает не демократию на блюдечке, а тракторы и комбайны, которые здесь действительно нужны. В прошлом году в Зимбабве собран рекордный за последние 50 лет урожай зерна. Белорусская техника в помощь. Ее поставки будут наращивать, в том числе и БелАЗов для добычи полезных ископаемых. Все богатство Африки скрыто глубоко в недрах. Там ведь кладезь полезных ископаемых - золото, платина и алмазы. Из-за этого и все беды - философски заметит Александр Лукашенко.

Сегодня крупнейшие государства планеты пытаются переделить мир. Подчинить таких, как мы, и получить выгоду. Я уже говорил, есть полезные ископаемые. Мир не может без них. В недрах есть все. Спокойной жизни никто не даст. Санкции ввели не за демократию, а решили взять под контроль. Не пускайте жуликов. Вас снова хотят поставит на колени. Отсюда санкции.

В этом году в Зимбабве пройдут всеобщие выборы. Страна будет избирать президента и парламент. Для государства это настоящее испытание на прочность. Призыв Александра Лукашенко - пройдите этот период спокойно! Насколько это важно, мы прочувствовали на себе.



Вас будут усиленно раскачивать, чтобы посеять смуту в вашем обществе, вас будут ставить на колени. Но вы должны выдержать. И вы выдержите, если вы будете едины, если не допустите внутри страны столкновения собственного народа из-за каких-то политических амбиций или иллюзорных обещаний Запада и Америки. Нам во что бы то ни стало надо пройти этот сложный период в жизни нашей планеты. Берегите мир! Не сумеете это сделать - снова попадете под колониальный гнет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Мнангагва настроен серьезно, прогнозирует победу себе и сторонникам. А что сулят эксперты всей Африке, так это стать в ближайшее десятилетие крупнейшим рынком. Все для этого есть - и ресурсы, и демографический рост. Более долгосрочный прогноз - континент еще будет драйвером мировой экономики. Александр Лукашенко скажет проще: "Без Африки мир не может развиваться".

Не по нам всякие там колониальные замашки. Замахнуться на Африку сегодня и правдапытаются многие. Вашингтон, Москва и Пекин стараются по максимуму сделать регион зоной своего влияния. Долгами, тотальной экономической экспансией или какой иной "мягкой силой". Тут, как говорится, все средства хороши. Минск предлагает только взаимовыгодные проекты на основе уважения.



Когда я был в Беларуси, я был сильно впечатлен вашим сельским хозяйством и тем, что вы можете обеспечивать продовольственную безопасность. Благодаря Беларуси и мы смогли решить свою продовольственную безопасность. Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве



Но не только этим впечатлился лидер африканской страны. Видел большие машины, но что белорусскому гиганту из Жодино по силам уже 450 тонн - не ожидал. Общие цифры торговли, может быть, пока еще не так впечатляют, но БелАЗы помогут и для дальней дуги - это база, от которой можно отскочить.



Зимбабве готова дружить с Беларусью. Мы хотели бы дружить со всеми и не иметь никаких врагов в политике. Одна страна не может быть лошадью, вторая погонщиком. А с белорусским Президентом у нас возникла настоящая "химия". Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве



По итогам переговоров решено создать совместную постоянную комиссию по сотрудничеству. Хотя держать планку, заданную лидерами, ей будет непросто. Подписанные документы также будут укреплять партнерство в области защиты инвестиций, финансов, образования. Еще из того, что можно "пощупать". Скрепили подписями контрактные соглашения на поставку техники. Договорились оборудовать несколько зернохранилищ.



Сегодня у руководства Зимбабве болит голова о том, как развивать сельское хозяйство, готовить кадры. Поэтому белорусский Президент и предлагает теснее кооперироваться в промышленности, АПК и образовании.



Это в Минске мороз и снег, а в Зимбабве настоящая жара. Тепло принимают во всех смыслах. Колорит континента чувствуется на протяжении всего визита.



Работать под палящим африканским солнцем местным фермерам непросто. Механизация для аграрного сектора - тот путь, в котором правительство Зимбабве видит ключ к развитию. Машины из Синеокой на зимбабвийских полях уже давно прошли тест-драйв.



Уже после официальных переговоров лидеры приехали вместе на церемонию передачи белорусской техники - 1000 тракторов. Предлагают не просто машины, а весь комплекс от сервиса до обучения. Встречают колоритно - караваем из местного урожая.



На тракторе часто может видеть самого Александра Лукашенко, не секрет, что у Первого есть личное подворье. Свои угодья и у президента Мнангагвы. Так что не пришлось ломать голову по поводу подарка - если и бороздить поля, то на "Беларусе".



А вот такая экзотика теперь появится во Дворце Независимости. Ответный презент - самый смелый обитатель здешних саванн. Президентам рассказали, как в целом идут поставки. Современные и технологичные машины станут подмогой для местных фермеров. Это шаг к тому, чтобы Зимбабве могла вернуть свой статус житницы юга Африки. Об этом Мнангагва просил Лукашенко.

