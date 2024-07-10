Лукашенко: Беларуси очень интересно развитие сотрудничества с Нигерией

Беларуси очень интересно развитие сотрудничества с Нигерией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с первой леди Нигерии Олуреми Тинубу, сообщает БЕЛТА.

"Очень хорошо, что вы приехали. Это будет интересное и очень полезное начало в нашем сотрудничестве. Я очень хотел бы надеяться, что после вашего визита состоится визит и Президента, и ваших министров в Беларусь для того, чтобы мы теснее начали сотрудничать. Нам очень интересна ваша страна, и думаю, что мы будем вам полезны. Передайте, пожалуйста, господину Бола Тинубу мои самые добрые пожелания и скажите ему, что мы готовы его принять в любое время", - заявил белорусский лидер.

"Мы очень хорошо знаем ваши потребности, ваши возможности. Для нас это очень важно. И мы можем значительно помочь вам, как и вы нам окажете значительную помощь в развитии. Мы готовы вам оказать помощь и поддержку как в развитии промышленности, так и сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Особенно в производстве продуктов питания. А также готовы создавать у вас совместные предприятия по производству различных видов техники", - сказал Александр Лукашенко.

Он также заверил, что белорусская сторона готова подключиться и к подготовке специалистов для различных отраслей Нигерии, а также к более глубокому сотрудничеству в сфере образования.

"Я бы просил вас передать Президенту Нигерии просьбу об организации визита нашего министра иностранных дел в вашу страну. Чтобы выработать план нашего сотрудничества. Там же вы сможете, у себя в столице, на родине, определиться и по дальнейшим контактам наших специалистов и членов правительства с вашими специалистами и членами правительства. Тот план, который будет выработан у вас на родине нашим министром и вашими специалистами, будет неукоснительно соблюдаться в том числе и мной", - сказал Президент.

Глава государства отметил и важность развития сотрудничества в гуманитарной области, включая сферу культуры: "Хорошо, что вы приехали к нам, побудете на "Славянском базаре", увидите нашу, славянскую, в том числе российскую, культуру. Возможно, в следующем году вы немножко культуры своей привезете к нам".

В свою очередь Олуреми Тинубу поблагодарила за приглашение, гостеприимство и передала теплые пожелания от своего супруга и Президента Нигерии Бола Тинубу. "Это мой первый визит в Беларусь. И я хочу поблагодарить вас за особое гостеприимство, которое мне было оказано. Рассчитывала я, правда, на небольшие каникулы. Но мой визит оказался очень насыщен встречами. Эти встречи были очень интересными", - сказала первая леди.

Она особо упомянула о плодотворных встречах в Белорусском союзе женщин, Министерстве образования, со спикером Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Подводя итоги встречи с Александром Лукашенко в интервью журналистам, Олуреми Тинубу охарактеризовала белорусского лидера как человека с большим сердцем, который готов помогать стране, друзьям, что очень важно в нынешнее время.

Что касается плотного графика встреч, первая леди отметила деловой настрой, который исходит с белорусской стороны: "Белорусы очень серьезные люди. Они сразу готовы работать. Сразу с самолета начались рабочие встречи. Такой серьезный подход белорусов очень важен для нас. Мы стараемся построить новую страну, поэтому такой настрой очень важен".

Олуреми Тинубу рассказала, что Президент Нигерии понимает важность дружеских отношений и ему хотелось получить информацию из первых уст. "Мы не так много знаем о Беларуси, поэтому важно узнать все на месте. Узнали мы очень многое. Это надежный партнер для нас и в сфере образования, и сфере сельского хозяйства, которые особенно для нас важны. Вернувшись домой, я смогу рассказать это ему", - сказала первая леди.