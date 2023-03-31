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Лукашенко: Белорусская экономика - главная мишень Запада
Белорусская экономика - главная мишень Запада.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Одним из условий суверенитета и независимости Беларуси Александр Лукашенко назвал экономику. "Можно было проще сказать. Я многое говорил об этом в последнее время и ставил задачи. Можно концентрированно выразиться: дайте мне экономику, все остальное я сделаю без вас, - отметил глава государства. - Вот уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика. Эта политика успешна, и народ ее поддерживает. По всем показателям, характеризующим социальное равенство, Беларусь относится к наиболее благополучным странам. Мы создали государство без олигархов, мы не допустили концентрации капитала и собственности в одних руках, все национальные богатства принадлежат народу. Поэтому именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада".
Белорусский лидер подчеркнул, что вопрос не в разнице менталитетов и не в различиях политических систем Запада и Востока. "Все гораздо проще и примитивней. Вы знаете: ни суверенная Беларусь, ни суверенная Россия с сильной экономикой никому не нужны. Обладание огромными, прежде всего природными, ресурсами наряду с высоким уровнем промышленного производства и серьезными научными компетенциями - причина стремления устранить нас как конкурентов. Именно конкурентов. Но сегодня абсолютно я убежден, не получится. Мы выстоим", - заявил Александр Лукашенко.
(Дополнено в 12:44)
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