Лукашенко: Белорусская экономика - главная мишень Запада

Одним из условий суверенитета и независимости Беларуси Александр Лукашенко назвал экономику. "Можно было проще сказать. Я многое говорил об этом в последнее время и ставил задачи. Можно концентрированно выразиться: дайте мне экономику, все остальное я сделаю без вас, - отметил глава государства. - Вот уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика. Эта политика успешна, и народ ее поддерживает. По всем показателям, характеризующим социальное равенство, Беларусь относится к наиболее благополучным странам. Мы создали государство без олигархов, мы не допустили концентрации капитала и собственности в одних руках, все национальные богатства принадлежат народу. Поэтому именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада".