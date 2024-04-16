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Лукашенко: Белорусские машиностроители в состоянии обеспечить все потребности села в технике
Белорусские машиностроители в состоянии обеспечить все потребности села в технике. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, сообщает БЕЛТА.
"Если кто-то из губернаторов рассчитывает закрыть свои потребности импортной техникой, то от этих фантазий рекомендую отказаться. От слова "совсем". Недавно это мы детально обсуждали на совещании по промышленности. И не надо говорить, что импортное лучше, чем наше. Особенно сегодня", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что любая техника может выходить из строя, однако обслуживание отечественных машин обеспечено на очень высоком уровне.
"Белорусские машиностроители в состоянии обеспечить все ваши потребности, тем более в кооперации с россиянами. Но пора осовременить машинно-тракторный парк страны. Сегодня аграрии (и не только отечественные) нуждаются в технике с высокой пропускной способностью, более мощных тракторах, комбайнах, кормораздатчиках и так далее", - обратил внимание Президент.
Он поручил актуализировать программные задачи и обеспечить выпуск полного шлейфа высокоэффективных машин. Одновременно, по его словам, нужно готовить механизаторские кадры для работы на этой непростой технике.
Фото: БЕЛТА
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