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Лукашенко: Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты
Факт
На МТЗ в эти минуты презентуют 4-миллионный трактор, выпущенный на заводе. Модель BELARUS-2022.3. Предыдущий "юбилейник" - 3-миллионный - был выпущен 27 лет назад.
Первый миллионник датируется 1972 годом.
Тогда белорусский завод попал в тройку ведущих союзных предприятий, перешагнувших данный рубеж.
Поздравляя коллектив предприятия, белорусский лидер отметил, что абсолютно уверен в перспективах развития МТЗ: на продукцию завода огромный спрос в мире. Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты, добавил Александр Лукашенко.
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