Лукашенко: Без наших тракторов невозможно обеспечить продовольственную безопасность планеты

На МТЗ в эти минуты презентуют 4-миллионный трактор, выпущенный на заводе. Модель BELARUS-2022.3. Предыдущий "юбилейник" - 3-миллионный - был выпущен 27 лет назад.



Первый миллионник датируется 1972 годом.

Тогда белорусский завод попал в тройку ведущих союзных предприятий, перешагнувших данный рубеж.